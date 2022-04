Basta un (doppio) rigore di Belotti al Torino per battere la Salernitana Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la sfida tra Salernitana e Torino allo Stadio Arechi di Salerno.

A sbloccare la partita è stato Andrea Belotti dopo il fallo in area commesso da Federico Fazio ai suoi stessi danni. L’attaccante del Torino aveva inizialmente sbagliato il penalty, parato da Sepe, che però è stato da ripetere per l’entrata in area di Gyomber prima della battuta. Al secondo tentativo il Gallo ha spiazzato il portiere granata. Lo stesso Fazio all’85esimo ha rimediato il doppio giallo, venendo espulso e lasciando la Salernitana in 10 uomini per gli ultimi minuti.

Con questi tre punti la squadra granata di porta a quota 38 con una partita in meno, rimanendo all’11esimo posto. Salernitana ancora ultima a 16 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma, Atalanta* 51, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 38, Bologna*, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno