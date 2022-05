Basta un gol al Napoli per vincere a Torino e allontanarsi dalla Juve in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ bastato un gol di Fabian Ruiz al 72′ per regalare al Napoli la vittoria esterna nell’anticipo delle 15, sul campo del Torino. Una gara non molto accesa, salvo per la ripresa dove al 60′ Insigne si fa parare un rigore da Berisha, dieci minuti prima della rete decisiva invece dello spagnolo. Gli azzurri si allontanano così dalla Juve, consolidando il terzo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Genoa 28, Cagliari 28, Venezia 22.