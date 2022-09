Bastano una ventina di minuti e un gol per far ritrovare la Nazionale a Nico Gonzalez: l’esterno a breve lascerà Firenze

Doveva essere una sosta benedetta per Nico Gonzalez e la Fiorentina, con l’argentino a completare la propria guarigione a Firenze per poi ripartire a pieno regime dalla trasferta di Bergamo. Lui e Quarta erano stati esclusi dal ct Scaloni, proprio per il problema fisico al tallone nel suo caso. Oggi il rientro in campo e il ritorno al gol con la Fiorentina, se pur in condizioni tutto fuorché al 100%. Ma a quanto pare per la Nazionale sudamericana tanto è bastato per richiamarlo, in vista delle amichevoli con Honduras e Giamaica, in programma per il 24 e il 28 settembre alle 2 di notte, ora italiana (la sera negli Usa). Così secondo il giornalista di TyC Sports Gaston Edul.

La Fiorentina ripartirà in campionato dalla gara con l’Atalanta il prossimo 2 ottobre, di domenica alle 18: come al solito, di spazio per il recupero ce ne sarà poco. E chissà nel frattempo che ne sarà stato del suo tallone.