Batistuta a Firenze: “Qui sono a casa. Per domani sono fiducioso, non giochiamo contro chissà chi” VIDEO

A sorpresa, è arrivato a Firenze questa sera Gabriel Omar Batistuta, che come riportato qualche ora fa, sarà presente lunedì prossimo alla presentazione del progetto per il nuovo Artemio Franchi. Ad accoglierlo nel proprio studio è stato direttamente il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha postato su Twitter un video del loro incontro.

Nardella ha “intervistato” il Re Leone chiedendogli un parere sulla partita di domani contro la Juventus. La sua risposta è stata: “Sono fiducioso, domani non giochiamo contro una squadra normale, non siamo contro chissà chi”. In precedenza il sindaco aveva accolto il più grande attaccante della storia della Fiorentina con un “E’ tornato a casa” a cui Gabriel aveva ribadito con: “Sono a casa“.

