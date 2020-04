Batistuta segna un gol straordinario al Barcellona e zittisce il Camp Nou – VIDEO

Coppa delle Coppe 1996/97. Esattamente 23 anni fa la Fiorentina di Claudio Ranieri giunse in semifinale, dove si scontrò col favoritissimo Barcellona. La gara d’andata si gioca al Camp Nou, con Batistuta e compagni che devono fare i conti con una fucina di campioni, Figo e Ronaldo su tutti. La gara si mette male per i viola, che vanno in svantaggio nel primo tempo per via dell’incornata di Nadal. Ma la Fiorentina è viva, macina gioco e crea occasioni, tanto che nella ripresa ottiene il meritato pareggio. Il protagonista è sempre lui, Gabriel Omar Batistuta, che riceve un pallone in area, lo controlla col ginocchio e dal limite scarica una bomba al volo che si insacca sotto la traversa. Famoso quasi quanto quel gol il gesto che l’argentino fece per esultare, portandosi il dito alla bocca e zittendo lo stadio che lo stava fischiando dall’inizio. Il Barcellona sfiora il nuovo vantaggio con un tiro a fil di palo, eppure i rimpianti saranno soprattutto della Fiorentina visto che allo scadere l’arbitro Heynemann decide di fischiare la fine con Robbiati lanciato a rete. Tanto rammarico, soprattutto perché poi i viola persero 2 a 0 al ritorno, venendo eliminati dalla competizione. Ma il pareggio del Camp Nou, con una delle tante perle di Batistuta, entra di diritto tra le partite più memorabili della storia della Fiorentina.