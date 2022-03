Batistuta: “Uno stadio diverso dal Franchi mi avrebbe reso triste. Mi aspetto che nasca qualcosa di bello”

Tra i presenti a Palazzo Vecchio per la presentazione del progetto vincitore per il nuovo Franchi, c’è anche Gabriel Omar Batistuta. L’ex centravanti della Fiorentina ha così parlato dal palco: “Quando sono arrivato a Firenze mi sono innamorato in pochissimo tempo. Torno spesso qui perché Firenze è casa mia, ci ho vissuto tanti anni e qui sono nati i miei figli; ho più amici qua che in Argentina, mi sento un fiorentino a tutti gli effetti. Ora che non gioco più riesco a godermi maggiormente l’ambiente, prima sentivo la responsabilità di rappresentare la città e la squadra”.

E poi sul nuovo Franchi ha aggiunto: “Mi aspetto che venga fuori qualcosa di bello. Giocare in casa è molto importante, io quando giocavo sapevo dov’era la porta in base a quello che c’era intorno, dalle tribune alla torre di Maratona. Lo stadio è casa per un giocatore, sarei stato triste se si fosse fatto uno stadio completamente nuovo”.