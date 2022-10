Batistuta: “Vorrei solo aiutare la Fiorentina, non cerco un lavoro. Ma appena ho parlato si è scatenato il giochino della cattiveria…”

Protagonista anche di recente con un auspicio ben preciso: quello di poter dare una mano alla sua Fiorentina, Gabriel Batistuta ci ha tenuto però a sottolineare anche un concetto particolare Così a La Nazione:

“E’ un sogno, tutto qui, non cerco un lavoro. Vorrei essere chiaro: penso che potrei aiutare la Fiorentina a crescere, trasmettere la mia esperienza ai giovani, non ho detto che dovrebbero prendere Batistuta o che senza di me non saprebbero come fare. E’ stato detto che lo faccio per interesse… Ovvio, rispondo, il primo interessato sono io, il sogno è mio. Ma appena ho parlato si è scatenato il giochino della cattiveria. Se sono abituato? A quella non ci si abitua mai”.