“Batosta con la Lazio sintomo di una situazione precaria. Non mi sono piaciute le parole di Italiano: Fiorentina va scossa non protetta. Qualche volta serve vergognarsi”

Il giornalista de La Repubblica Giuseppe Calabrese non fa sconti alla Fiorentina dopo il brutto K.O. con la Lazio al Franchi: ” E’ evidente che perdere 4-0 è peggio che perdere 1-0, ma ciò che conta è la sconfitta. Certamente, la batosta è un sintomo di una situazione un po’ precaria dentro la Fiorentina. Su questo la dirigenza dovrebbe indagare. Poi di perdere con la Lazio ci sta. L’analisi di Italiano non la condivido, la squadra non mi è piaciuta e basta, non solo negli ultimi 10’”.

Aggiunge Calabrese: “Sono per un calcio pragmatico, serve fare gol. Creare 100000 occasioni è inutile se non si ha la forza di segnare. Il gruppo viola va scosso, non protetto. Alla Fiorentina non si vergogna mai nessuno, ed invece servirebbe vergognarsi qualche volta. La squadra va molto stimolata. Darei maggiore continuità a Jovic, perchè giocare una gara sì ed una no non aiuta nessuno in generale. In mezzo al campo Duncan avrebbe fatto comodo in varie partite, sta un po’ mancando. Credo che il ghanese non sia l’ideale per il gioco del mister viola”.