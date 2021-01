Battistini: “Si vede la mano di Prandelli. La Fiorentina dia valore alla Coppa Italia. Nella difficoltà…”

L’ex viola Sergio Battistini è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “Credo l’Inter abbia una rosa ampia, farà turnover. Tutti snobbano la Coppa Italia, per la Fiorentina è una competizione importante perchè è un trofeo e ti dà lustro. L’Inter deve per forza vince il campionato quest’anno, perchè se non lo vince quest’anno è un problema”.

E ancora: “La Fiorentina ha giocatori importanti a centrocampo come Amrabat, Pulgar, Castrovilli che in prospettiva è un grandissimo giocatore. . Sono tornati al 3-5-2. Nella difficoltà si è reso conto che devi giocare di rimessa e difenderti. E’ una squadra che davanti tra Ribery, Vlahovic, Kouame che ha potenzialità, è una questione di dare una impronta. L’esperienza di Prandelli si sta vedendo bene”