Bazzani: “In tanti si dimenticano del percorso fatto dalla Fiorentina. Straordinario il lavoro di Italiano”

L’ex attaccante della Sampdoria e oggi commentatore per Dazn, Fabio Bazzani, ha parlato a Lady Radio della partita tra la Fiorentina e i blucerchiati.

Queste le sue parole: “Per la Viola è stata una sconfitta strana da Empoli, è difficile analizzarla perché non c’era il sentore che la partita potesse cambiare di risultato. La Fiorentina poteva addirittura raddoppiare, ma si è trovata di fronte una squadra che non smette mai di giocare e ha poi sfruttata il blackout della squadra di Italiano. La fortuna è poter tornare in campo già domani”.

Continua così Bazzani: “In questo momento la Sampdoria si sta ritrovando: nelle ultime due partite ha vinto a Salerno e con il Verona. La Fiorentina però, in casa ha fatto ottime prestazioni e può riscattarsi dopo il ko di sabato. La sconfitta non ha complicato niente, Vlahovic e compagni possono ancora sognare in grande. In tanti si dimenticano da che tipo di percorso arriva la Fiorentina: il lavoro di Italiano, in tal senso, per me è stato straordinario. Se facesse il salto anche in trasferta, per me potrà ambire fino alla fine ad un posto in Europa“.