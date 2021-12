Bazzani: “Per Italiano era durissima ricreare una mentalità dopo gli ultimi anni di Fiorentina. Vlahovic è due gradini sopra Scamacca”

Ex attaccante e ora commentato per Dazn, Fabio Bazzani a Radio Bruno ha parlato del match che attende domani la Fiorentina e dei rispettivi attaccanti: “Mi affascina un po’ tutto perché sono due squadre allenate da due tecnici che stanno facendo grandissime cose e stanno dando grande impronta, fanno giocare bene a calcio. Se per Dionisi non era facile l’eredità di De Zerbi, per Italiano forse era ancora più dura perché il percorso della Fiorentina degli ultimi anni era molto lontano dalla realtà di oggi. Ha dovuto lavorare duramente per costruire una mentalità. Nel duello tra attaccanti, è chiaro che Vlahovic è due gradini sopra a tutti, compresi Scamacca e Raspadori.

Credo che se la Fiorentina pensasse a Scamacca come sostituto di Vlahovic, ci vedrebbe giusto. Deve maturare ma ha delle potenzialità straordinarie, abbina una fisicità incredibile ad una tecnica importante. Oggi Vlahovic ha più di qualcosa in più, però Scamacca può arrivare a grandi livelli. L’Europa? Manca un’alternativa a Vlahovic perché senza di lui la Fiorentina perde tanto, non la sua identità ma il suo valore aggiunto sì. Però sì, la Fiorentina può veramente lottare per l’Europa”.