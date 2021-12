Beccaglia: “Ringrazio tutti per la solidarietà. Voglio essere ricordata come la ragazza che arriverà al suo obiettivo lavorativo per la sua professionalità e non per quello che mi è successo”

Sembra non avere una fine il caso mediatico scoppiato intorno alla giornalista Greta Beccaglia, molestata durante un collegamento tv. Come riporta La Nazione, a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi, la giornalista ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutti per la solidarietà che ho ricevuto. In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce. Io non ho fatto niente di male, ho solo denunciato quello che tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora voglio tornare alla normalità. Io ho denunciato il fatto, poi sarà la giustizia a fare il suo corso. Voglio essere ricordata come la ragazza che, se un giorno arriverà al suo obiettivo lavorativo, lo avrà raggiunto per la sua professionalità e non per quello che mi è successo”.