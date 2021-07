Beccalossi: “Nel calcio spesso alcuni cognomi risultano ingombranti, ma persone come Antognoni andrebbero…”

L’ex centrocampista dell’Inter Evaristo Beccalossi, durante una lunga video intervista a Tuttomercatoweb.com, ha avuto modo di commentare la separazione tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

“Cosa aspettarsi dalla prossima Serie A? Ci sono molti allenatori che nella prossima stagione dovranno dimostrare molto, non ultimo Mourinho che seguirò con piacere. L’ultima volta con l’inter riuscito nell’impresa del triplette, il suo ritorno può solo far bene al campionato italiano. Poi ci sono anche Sarri alla Lazio e Italiano alla Fiorentina, cambiamenti importanti da cui mi aspetto qualcosa di buono. Adesso non si possono più spendere soldi di una volta, la figura dell’allenatore è fondamentale nel calcio di adesso. L’addio alla Fiorentina di Antognoni? Mi dispiace, nel calcio a volte certi cognomi sono pesanti ma invece bisognerebbe saper coinvolgere nel modo giusto persone come lui. Io e lui spesso eravamo concorrenti in nazionale, ma era una rivalità creata da altri. Antonio è una figura carismatica e uno spazio per dare consigli lo aveva sicuramente, molto spesso le società dovrebbero coinvolgere in società simboli come lui. Devi avvalerti di persone serie e importanti come Antonio. La società può fare delle scelte ma da Antognoni i consigli li accetterei sempre. Non mi sarei mai privato dell’esperienza e della persona che è Giancarlo”