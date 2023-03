Bednarek: “Non siamo arrivati ai quarti di finale per caso. La Fiorentina è forte, ma vogliamo dimostrare di essere all’altezza”

Il portiere del Lech Poznan, Filip Bednarek, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio di Conference League: “Già essere arrivati ai quarti di finale è una grande occasione per noi. Ci sarà tempo per preparare la partita con la Fiorentina, eravamo consapevoli che a queto punto della competizione avremmo trovato un avversario di alto livello. Adesso dobbiamo goderci il passaggio del turno, poi ci concentreremo sulla doppia sfida con i viola”.

E poi ha aggiunto: “Ovviamente è sempre meglio giocare il ritorno in casa, ma non mi interessa più di tanto questo aspetto. Noi abbiamo il dovere di fare delle belle prestazioni, per dimostrare che non siamo arrivati fin qui per caso e che possiamo essere all’altezza di un avversario come la Fiorentina“.