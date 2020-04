Beldì: “Da quante volte ho messo l’inno della Fiorentina mi hanno cacciato. Rocco il colpo l’ha fatto con Amrabat”

Il regista, da sempre tifoso viola, Paolo Beldì è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina e di coronavirus: ” Gli scienziati mi fanno paura. Volevo parlare di calcio. Ero curioso di vedere i nuovi giocatori della Fiorentina, non mi ricordo neanche i nomi. Io parlo male dei nostri giocatori migliori perchè sono stufo di vederli andare via, quindi Chiesa non è buono. Ho letto che Commisso ha dato la disponibilità a cederlo. Batistuta con la maglia della Roma stava male da un punto di vista estetico, figurati Chiesa con la maglia della, no non voglio neanche dire il nome”.

E poi ha parlato di un aneddoto: “Ho messo 900 volte l’inno della Fiorentina a Quelli che il Calcio. E questo è stato uno dei motivi perchè mi hanno cacciato. Giuravo che non l’avrei fatto e poi lo facevo sempre. Schiacciavo un bottone e lo facevo partire.

E sui colpi di mercato: “L’ha già fatto prendendo Amrabat, ne parlano bene tutti. Da Commisso mi aspetto un regalo in più, intanto andiamo avanti”.