Beldì: “Ho un sogno: alloggiare nell’albergo del nuovo stadio della Fiorentina. Capisco i presidenti che si stufano, spero non capiti a Commisso”

“I risultati nel calcio sono importanti ed è evidente che il decimo posto dell’anno scorso non può far impazzire di gioia i tifosi. Se però valutiamo questa nuova gestione nel suo complesso, sono contento. Commisso mi piace, ha entusiasmo e passione, sa trasmettere la sua ambizione e la sua voglia di fare, per Firenze e per la Fiorentina. Ho ottime sensazioni. Ha bisogno di tempo e di fiducia, sperando che non si stufi prima… – ha detto Paolo Beldì a Il Brivido Sportivo – Lo stadio è un grosso problema e va risolto perché non possiamo pensare che un imprenditore arrivi dall’estero per investire e non gli venga permesso. Capisco quei presidenti che si stufano e mollano e non vorrei che capitasse anche a noi. Qualche tempo fa il sindaco Nardella, incontrato a “Ballarò” mi ha assicurato che lo stadio si farà. Be’, voglio credere alle sue parole e poi ho un sogno: venire a Firenze e alloggiare nell’albergo dello stadio. Incrocio le dita”.

