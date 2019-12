Beldì: “Pronto a sostenere il prossimo allenatore ma non so quanto possa cambiare, la Fiorentina è messa male”

Il regista Rai e tifoso viola Paolo Beldì commenta così a Sky la situazione attuale della Fiorentina: “Io sono molto geloso della mia squadra, vorrei poter dare una mano perché la Fiorentina è messa male. Nessuno sospettava che Ribery giocasse così bene e di conseguenza anche squadra, però non riesco a spiegarmi il calo successivo. Auguriamoci di rimanere nella zona “uffa”, ovvero né Europa né lotta retrocessione. Mi dispiace per Montella, sosterrò il nuovo allenatore ma non so però quanto possa cambiare”.