Beldì: “Vlahovic una delle tante scoperte di Corvino, i più forti sono ancora i suoi. Di Bernardeschi non me ne frega niente”

Personaggio del mondo dello spettacolo e grande tifoso della Fiorentina, Paolo Beldì a Radio Bruno ha parlato della partita e delle rivalità di domani al ‘Franchi’: “Chiesa lo rimpiango eccome, mi veniva da ridere quando si diceva che non avesse ruolo perché poteva benissimo trovarselo da solo. Bernardeschi? Mi dispiace ma non me ne frega granché di lui, è un po’ come una ex moglie da cui si è divorziato. Vlahovic invece mi pare l’unico motivo di speranza oggi, l’avevo già visto in Primavera e mi faceva impressione già allora come segnasse sempre lui, aveva questo “difetto”, ero sicuro che sarebbe venuto fuori. E’ una delle tante scoperte di Corvino, che ha portato un mucchio di giocatori per quanto se ne parli poi male. I più forti di questa rosa sono ancora quelli che ha comprato lui. La Superlega? Mai come ora son contento di essere della Fiorentina, con un presidente che si è schierato contro questa idea. Mi dispiace per loro che speravano di far passare questo nuovo torneo (ride ndr)”.