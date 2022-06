Bella vittoria della Fiorentina U17 di Galloppa contro la Roma nell’andata dei quarti di finale Scudetto

La Fiorentina U17 di Daniele Galloppa ha vinto l’andata dei quarti di finale Scudetto per 2-0 grazie ai gol di Braschi arrivato al 73esimo e Baroncelli in pieno recupero. La squadra viola ha così ipotecato il passaggio in semifinale, con la partita di ritorno che si giocherà a Roma il prossimo week end. Questa la formazione della squadra gigliata: Martinelli; Bichi, Elia, Baroncelli, Pitti; Ievoli, Comuzzo, Vitolo; Spaggiari, Presta, Padilla Mendoza.

Nell’altro quarto di finale giocato, l‘Inter ha battuto la Lazio per 4-2.