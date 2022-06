Bellanova sfuma per la Fiorentina? Il Cagliari è vicino a una maxi plusvalenza

Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari, è pronto per il grande salto. Il terzino che la società di Giulini aveva riscattato qualche giorno fa dal Bordeaux per una cifra intorno agli 800 mila euro è ad un passo dall’approdo all’Inter. Come riporta l’esperto di mercato, vicino alla vicende della Fiorentina, Niccolò Ceccarini, la trattativa tra le due squadre è al rush finale.

Battuta la concorrenza, soprattutto la Fiorentina che però, nel frattempo, si è avvicinata a Dodo dello Shaktar. Il Cagliari è quindi vicino a fare un’importante plusvalenza, rivendendo Bellanova ad una cifra dieci volte superiore a quella pagata ai francesi. Ecco l’indiscrezione di mercato di Ceccarini: