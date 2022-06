Bellerín piace alla Fiorentina, ma lui vede solo il Real Betis. L’Arsenal non vuole perderlo a zero: la situazione

Sembra piuttosto complicata la situazione intorno all’obiettivo di mercato della Fiorentina Héctor Bellerín. Il terzino destro di proprietà dell’Arsenal vorrebbe rimanere al Real Betis, società dove ha giocato in prestito quest’ultima stagione. La sua idea è quella di rescindere il suo ricco contratto con i Gunners da quasi milioni di euro a stagione, per essere ingaggiato a parametro zero dal club di Siviglia.

La società di Londra però non sembra essere dello stesso avviso visto che, secondo quanto riporta Estadio Deportivo, non avrebbe alcuna intenzione di liberare anzitempo il giocatore (il cui contratto scade nel 2023). Le pretendenti per lui sono tante, tra cui appunto Fiorentina, Roma, Juventus e Inter, ma Bellerin non ha intenzione di ascoltare nessuna offerta finché il Betis non rinuncerà definitivamente al suo ingaggio.