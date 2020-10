Belotti-Cairo: il rinnovo è in stand-by e la scadenza non è lontana. Ma il Gallo per il momento non si lamenta

La scadenza del contratto di Andrea Belotti a molti ricorderà quella di Federico Chiesa, con la differenza però che il Gallo ha giocato e continua a giocare da trascinatore assoluto, senza malumori, mal di pancia o bizze per andare via a tutti i costi. E dire che nel Torino, l’attaccante rappresenta la quasi unica fonte di positività, con i 5 gol segnati nelle prime 4 giornate, oltre a tutti quelli siglati nelle stagioni passate. La Fiorentina l’ha sognato ma Cairo si è sempre opposto: come sottolinea Calciomercato.com però, c’è anche la questione rinnovo e anche qui si parla di scadenza al 2022. Per il momento la questione è in stand-by e più passa il tempo e più che la valutazione rischia di abbassarsi e l’idea di Belotti si può allontanare da quelle granata. Per il momento il Gallo continua a fare il suo mestiere, oltretutto da capitano, ma nelle prossime sessioni di mercato qualcosa potrebbe anche cambiare a livello di valutazioni.

