Belotti come Vlahovic. La Fiorentina sappia che ci vuole un super ingaggio per convincerlo

Belotti a Torino come Vlahovic a Firenze. E’ facile fare la similitudine tra i casi che riguardano il centravanti granata e quello della Fiorentina.

Così come il serbo, il Gallo ha deciso di non firmare il rinnovo nonostante una proposta molto importante offertagli dalla propria società. Su Tuttosport si legge che Cairo era arrivato a mettere sul piatto 3,3 milioni di euro netti a stagione per quattro anni (volendo anche cinque) più bonus per arrivare fisso sopra i 3,5 milioni. E in più un milione alla firma come premio.

Niente da fare, Belotti è andato avanti per la propria strada e ora, a gennaio, il Torino lo metterà sul mercato sperando che ci sia qualche società disposta a non aspettare giugno (scadenza naturale del contratto) tirando fuori qualcosa per il cartellino. La Fiorentina o chi per essa sappiano però che, a questo punto, ci vorrà un super ingaggio per convincere il giocatore e il suo procuratore a firmare.