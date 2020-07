Belotti-Cutrone: la sfida del mercato viola. Ma la Fiorentina sogna di comporre la coppia

Beppe Iachini stasera cavalcherà inevitabilmente l’onda di Patrick Cutrone, a segno da due giornate consecutive e sempre più addentro alle vicende viola. Eppure a gennaio, a sbarcare a Firenze poteva essere il suo avversario di stasera, Andrea Belotti, bomber e capitano del Torino e per il quale Commisso aveva offerto ben 40 milioni di euro. Quasi impossibile spostare il Gallo nel mercato di gennaio ma la speranza della società viola non è morta del tutto, pur avendo nel frattempo acquistato Cutrone (il riscatto scatterà tra qualche presenza) e potendo contare anche su Vlahovic e Kouame. Quella di stasera intanto sarà una sfida incrociata tra centravanti, perché il classe ’98 è stato anche obiettivo dei granata, mentre in ottica futura chissà che i due non possano diventare anche compagni.

