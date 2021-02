Belotti, il rinnovo col Torino è a rischio: piace (anche) alla Fiorentina

Andrea Belotti è l’uomo simbolo del Torino ormai da anni, fascia di capitano al braccio e grandi responsabilità per tirare fuori i granata da una stagione complicata. Tuttavia il suo futuro non è ancora scritto. Il suo contratto con il Torino scade nel 2022, le discussioni sono iniziate da poco, ma non sarà facile convincerlo a firmare il prolungamento: l’attaccante sta bene nel club di Cairo, ma è stufo di giocare in una squadra poco competitiva e soprattutto vuole giocare le coppe europee.

Sono tante le società che stanno tenendo d’occhio la situazione del Gallo, in primis il Milan che, secondo Tuttosport, sta pensando sempre con maggiore convinzione a Belotti visto che Ibrahimovic compirà 40 quest’anno. Il pressing dei rossoneri si è intensificato nell’ultimo periodo e per questo al momento sono in pole position rispetto alla concorrenza. Il centravanti granata piace anche a Roma, Inter e Fiorentina in Italia, ma anche le sirene della Premier League potrebbero ingolosire l’attaccante della Nazionale.