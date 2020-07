Belotti spaventa Conte, ma l’Inter ribalta il Torino nella ripresa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’Inter si rialza e torna alla vittoria dopo aver collezionato un punto in due partite tra Bologna e Verona. Il Torino, in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo grazie al gol di Belotti sul clamoroso errore di Handanovic, crolla nella ripresa e i nerazzurri vincono per 3-1. Prima Young trova il pareggio, poi Godin batte Sirigu col colpo di testa e infine, Lautaro Martinez segna il gol che chiude la classifica. In classifica l’Inter raggiunge la Lazio al secondo posto, mente il Torino rimane fermo a quota 34, sotto di due punti rispetto alla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 76, Inter, Lazio 68, Atalanta 67, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Udinese, Sampdoria 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.