Belotti: “Un’altra rimonta, abbiamo tirato fuori la nostra anima. Dobbiamo uscire presto da questa situazione”

Dopo la convulsa serata e la pessima sceneggiata dopo il faccia a faccia con Milenkovic, è tornato anche a parlare Andrea Belotti, in riferimento al pareggio strappato in extremis alla Fiorentina: “Stiamo migliorando e lo dimostra il fatto che nelle ultime due partite questa squadra è stata capace di tirare fuori un’anima, riuscendo a firmare due rimonte. Questo è un aspetto molto importante perché è da tanto tempo che non veniva fuori quest’anima. Certamente sappiamo che la strada è ancora lunga e dobbiamo uscire al più presto da questa situazione”.

0 0 vote Article Rating