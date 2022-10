Ben quattro classe 2007 della Fiorentina convocati in Nazionale U16: ecco chi sono

Due amichevoli per l’Italia Under 16 di Daniele Zoratto: martedì 11 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, e due giorni più tardi al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia gli avversari saranno i giovani dell’Olanda. Per l’occasione sono stati chiamati 23 giocatori classe 2007, tra cui ben quattro della Fiorentina. Ecco chi sono:

Portieri

Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina)

Difensori

Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti

Alessandro Ciardi (Inter), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Marco Genovese (Sampdoria), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Gabriele Mazzetti (Bologna), Mattia Mosconi (Inter).