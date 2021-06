“Ben venga Italiano alla Fiorentina, ma se le cose non dovessero iniziare bene la società dovrà essere capace di proteggerlo”

Il giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro ha parlato a TMW di Vincenzo Italiano, attualmente il profilo più vicino alla panchina della Fiorentina: “Lo vedo bene alla guida della Viola. Per lui è il salto giusto, e spero lo sia anche per la squadra. Vincenzo è il tipico allenatore italiano e giovane, ma non vorrei mai che i viola pareggiassero le prime tre partite… Se le cose non dovessero partire bene, la società dovrebbe essere brava a proteggerlo”.