Benalouane: “Ho l’obiettivo di tornare a giocare in Italia”

Yohan Benalouane resterà scolpito nella mente dei tifosi della Fiorentina come l’oggetto misterioso per eccellenza. Il difensore fu preso in prestito nel corso del mercato invernale della stagione 2015/16, ma non giocò neanche un minuto a causa di un infortunio alla schiena che gli impedì di far effettivamente parte di quel gruppo.

Il difensore si è posto però l’obiettivo di tornare a giocare nel nostro campionato: “Ho un contratto fino al 2022 con l’Aris Salonicco – ha detto a SportItalia – ma avendo la casa a Bergamo sarebbe un piacere per me tornare in Italia. L’Italia è un paese bellissimo e ho l’obiettivo di tornare a giocare in questa nazione”.