Benassi-Cremonese, si fa: prestito secco fino a giugno. Ecco quando arriverà l’ufficialità

Marco Benassi lascerà a brevissimo la Fiorentina e diventerà un nuovo giocatore della Cremonese: questo è quanto raccolto da Fiorentinanews.com. Il numero 24 viola, nonostante l’ottimo mese di dicembre nei test in amichevole, si prepara per una nuova esperienza, sempre in Serie A.

Come confermato dall’entourage del calciatore, Benassi approda a Cremona in prestito secco e per sei mesi. Come nell’esperienza a Empoli nei primi mesi del 2022, il calciatore farà ritorno a Firenze a giugno 2023. Ballardini si prepara ad accoglierlo già nella giornata di domani: l’ufficialità è attesa entro massimo 24 ore.