Benassi di ritorno: Salgono le possibilità di una permanenza alla Fiorentina

L’asse di mercato tra Fiorentina e Hellas Verona è tornato caldo, dopo gli affari delle ultime finestre di calciomercato (prima Amrabat e poi Ceccherini). Le due società stanno definendo il futuro di Marco Benassi, che alla corte di Juric non ha mai trovato spazio a causa di un problema al polpaccio.

Il centrocampista ha già fatto ritorno a Firenze per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti medici e, come si legge sull’edizione odierna de L’Arena, potrebbe anche restare in riva alla Fiorentina fino al termine della stagione. Le due società, inoltre, starebbero parlando anche per discutere di un possibile trasferimento a Verona di Duncan e Kouame.