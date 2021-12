Benassi e il suo procuratore a colloquio al Centro Sportivo della Fiorentina. Ecco qual è lo scenario intorno al futuro del centrocampista viola FOTO FN

Stamattina, al centro sportivo Davide Astori, presente ovviamente anche Marco Benassi, che dopo essersi regolarmente allenato con il resto dei compagni, si è trattenuto a parlare con il suo procuratore, Francesco Romano. Lungo colloquio tra i due, dopo che l’agente in mattinata ha parlato con la società viola di alcuni elementi del settore giovanile ed infine si è intrattenuto a salutare il suo assistito. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, per il centrocampista della Fiorentina non si starebbe pensando ad una cessione, quanto meno nell’imminente finestra di mercato di gennaio.