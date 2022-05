Benassi e la dedica speciale: “Davide, questo è un gruppo di quelli che piacerebbero a te. Ci eravamo presi un impegno 4 anni fa…”

Solo metà stagione in maglia viola per Marco Benassi che però ha voluto partecipare ai festeggiamenti per il settimo posto della Fiorentina, con una dedica speciale a Davide Astori, suo compagno anche nella stagione 2017/18: “Sono stato solo metà stagione con questi ragazzi quest’anno…ma ti posso garantire che questo gruppo è proprio come quelli che sono sempre piaciuti a te Davide.. un gruppo sano, un gruppo di leader, un gruppo dove tutti sono fondamentali ma nessuno è indispensabile, un gruppo che nelle difficoltà ha sempre trovato la soluzione per risolvere il problema.. un gruppo che giorno dopo giorno è diventato una FAMIGLIA con tutti i suoi componenti!! Ci eravamo presi il compito 4 anni fa di riportare la Fiorentina e Firenze dove hanno sempre meritato di stare!! E stato un percorso lungo e difficoltoso..ma quello che conta alla fine è esserci riusciti 💜💜 ovunque tu sei lassù ti mando un grande abbraccio CAPITANO ❤️❤️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Benassi (@benassi)