Benassi: E ora non mi fermo più

Pochi minuti da titolare e da subentrato con Montella, novanta minuti in campo subito con Iachini. La vita all’interno della Fiorentina per Marco Benassi sembra essere radicalmente cambiata con il cambio di guida tecnica. E con l’avvento di Iachini è anche arrivato il suo primo gol in campionato di questa stagione (l’anno scorso ne aveva fatti 7).

“Mi mancava il gol, mi mancava giocare, ho passato cinque mesi difficili” questo quello che ha candidamente ammesso il giocatore nella giornata di ieri. Ma ora il proposito è indubbiamente un altro: non fermarsi più. E con Iachini questo è possibile per lui, perché l’allenatore non ha in mente di schierare contemporaneamente Badelj e Pulgar, come avveniva nella gestione precedente, e ha bisogno di gente con più gamba e che sappia inserirsi, cosa che l’ex Toro può fare tranquillamente.