Benassi: “Ho passato cinque mesi difficili, ma ho lavorato duro per ricevere gioie come questa”

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi, autore del gol che vale il vantaggio viola a fine primo tempo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di rientrare negli spogliatoi: “Sono molto contento, è un gol che mi mancava così come mi mancava giocare. Ho passato cinque mesi non facili, ma ho sempre tenuto duro e lavorato per ricevere gioie come queste. Quando la palla scendeva pensavo a tenerla il più bassa possibile per centrare la porta e per fortuna è andata bene”.