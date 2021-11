Benassi: “La mia duttilità è una qualità. A Italiano ho detto che è stato un pazzo, ma lo rifarei senza problemi”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, il centrocampista viola Marco Benassi si è soffermato sul suo ruolo in campo: “Essere duttile è una qualità. So qual è il mio ruolo, ormai sono dieci anni che gioco in Serie A e so di essere una mezz’ala. Poi è normale che un giocatore si adatti in base alle necessità della squadra”.

Benassi si sofferma poi sulla partita da terzino destro giocata contro l’Inter: “Non l’avevo mai fatto prima. Il giorno dopo, dissi ad Italiano: ‘Sei un pazzo a fare questo in una gara così importante’. Lui mi ha risposto che era sicuro di questa scelta e che gli era piaciuta la mia prestazione. Per questo l’ho ringraziato per aver creduto in me: effettivamente non sono andato così male, mi è piaciuto. E ho anche aggiunto che se ci fosse bisogno, lo rifarei senza problemi”.