Benassi: “L’ultimo anno è stato drammatico. Ho parlato con Pradè, voglio restare alla Fiorentina”

MOENA – Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le parole della mezzala viola: “E’ il decimo anno che gioco a livello professionistico. Stare fermo tutta la passata stagione è stato drammatico: senza la mia famiglia, sarebbe stata ancora più dura. Ho parlato con Pradè e con il mister, la mia volontà è quella di restare alla Fiorentina. Il livello del centrocampo è molto alto, con le idee del mister possiamo tirare fuori tutte le potenzialità. Rimpianti per aver lasciato il Torino? No, ormai sono cinque anni che sono a Firenze e da qua non voglio andare via”.