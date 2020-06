“Benassi no, non l’avevo considerato”: ma dove è finito il centrocampista da gol della Fiorentina?

Non l’avevo considerato. Esattamente come Il Triangolo di Renato Zero anche Marco Benassi non è stato preso in considerazione. Nei primi due incontri con Brescia e Lazio, nei quali la Fiorentina ha totalizzato un solo punto siglando due reti, il centrocampista modenese non è stato neanche considerato, sebbene i cambi di Beppe Iachini siano cinque.

E’ vero, nelle venti prestazioni di questa stagione (Coppa compresa) può non aver convinto, ma pensare di relegare alla panchina l’unico centrocampista capace di segnare più di un attaccante è un errore, specie se la squadra non segna.

Benassi, infatti, oltre ad aver segnato tre reti quest’anno, ha dimostrato di esser molto prolifico sotto porta con le sette reti della scorsa stagione. Quindi perché non provarlo?

La Fiorentina ha una grave lacuna offensiva e su questo non ci sono dubbi. Quindi perché non osare, anche facendolo partire dalla panchina, già da domani sera?