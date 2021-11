Benassi non ha il passo per fare il terzino? I dati dell’ex Verona, addirittura più veloce di Nico Gonzalez

Qual è stato il giocatore più veloce delle prime dodici giornate di campionato? Tra i velocisti compaiono anche alcuni calciatori della Fiorentina, alcuni facilmente intuibili, come Nico Gonzalez (35.21 km/h) , altri meno, come Marco Benassi, che a sorpresa scalza addirittura l’ex Stoccarda. I dati della Lega Serie A mostrano i giocatori per massimo sprint raggiunto in chilometri orari. In testa c’è un calciatore allenato da mister Vincenzo Italiano la scorsa stagione, ovvero l’attaccante dello dello Spezia Nzola, che contro il Milan nella sesta giornata ha raggiunto i 35.56 km/h.

Il giocatore più veloce della Fiorentina invece è proprio Marco Benassi che vanta i 35.32 km/h raggiunti contro il Venezia. Contro i lagunari l’ex Verona subentrò ad inizio ripresa al posto dell’ammonito Odriozola. Un dato inequivocabile: ma questi dati sono sufficienti a smentire chi afferma che il centrocampista viola non abbia il passo per agire in quella posizione di campo?