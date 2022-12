Benassi ricorda Mihajlovic: “La tua sincerità è un valore raro da trovare al giorno d’oggi. Mi ha reso un uomo più forte”

Tra i tanti omaggi di calciatori e sportivi nei confronti di Sinisa Mihajlovic, uno dei più belli e profondi è arrivato da Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina, allenato da Mihajlovic ai tempi del Torino, lo ricorda così su Instagram:

“Sei stato il guerriero più forte che io abbia conosciuto. Dopo ogni difficoltà, ogni sconfitta, ogni problema trovavi sempre una forza di affrontare le cose che solo tu sai come facevi!! E lo avevi fatto anche questa volta fino all’ultimo, ma purtroppo non è bastato. Voglio solo dirti un grande grazie, perché sei stato sincero con me fin dal primo giorno. Da quando mi hai fatto capitano a quando mi hai detto con tutta l’onestà del mondo che per me non ci sarebbe stato più tanto spazio. Questa sincerità al giorno d’oggi è un valore difficilissimo da trovare! Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, per quanto mi hai rafforzato caratterialmente: sono insegnamenti che tutt’oggi mi porto dietro e che mi servono ogni santo giorno!! È stato un onore e un piacere lavorare e imparare da te!! Ciao Mister”.