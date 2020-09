Benedetto Ferrara: “Caro Commisso, un centravanti vale più di uno stadio. E’ da due mesi che parliamo solo di quello, ma ora serve uno che segni”

La sconfitta patita dalla Fiorentina contro l’Inter ha lasciato molti rammarichi. Il giornalista Benedetto Ferrara, scrive stamani su La Repubblica: “Nessuno in società ha mai parlato d’Europa e per fare meglio della scorsa stagione (target ufficiale non certo eccitante) è stato costruito un centrocampo decisamente superiore al precedente e confermato un allenatore le cui ambizioni viaggiano in linea con quelle della società. Certo che poi perdi in quel modo e ti viene da piangere e forse ti rendi conto che da due mesi stai parlando del nuovo stadio come se davvero dipendesse tutto da quello. Sì, ovvio, Firenze ne ha bisogno. Ma ci sono società cresciute dal punto di vista degli obiettivi e dell’identità anche senza aver avuto a disposizione un impianto da sogno. E poi, comunque, quando la Fiorentina avrà il suo nuovo impianto lo avranno probabilmente anche i suoi competitor. Quindi, adesso, meglio decidere chi sia il centravanti che deve buttarla dentro. Di testa, di piede, con una rovesciata. Anche elicoidale, perché no?”.

