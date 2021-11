Benedetto Ferrara: “Centro Sportivo, stadio nuovo nel 2026 e zero debiti, Fiorentina appetibile a livello internazionale. Ma i fondi di investimento non sono fondi di beneficienza”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha commentato l’indiscrezione relativa all’interesse del fondo PIF per la Fiorentina, dicendo: “Il centro sportivo in costruzione e a buon punto, uno stadio nuovo che vedrà la luce nel 2026 e debiti praticamente assenti, per tutti questi aspetti quello viola è un club che può essere appetibile”.

E ancora: “Però non dimentichiamoci una cosa, che i fondi di investimento sono tali e non sono fondi di beneficenza”. In sostanza, nessuno si aspetti che i soldi, qualora questa faccenda vada avanti, che i soldi vengano gettati dalla finestra ogni giorno per la squadra.