Benedetto Ferrara: “Ci sono calciatori che non vogliono venire a Firenze per una questione di appeal. La Fiorentina al momento è una squadra mediamente scarsa”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha parlato così delle problematiche viola: “La Fiorentina non può far sempre affidamento su Ribery. Non si può puntare tutto su un solo calciatore. Anche perchè se non è in condizione fisica poi viene limitata la squadra. Ma prima di discutere di Ribery ce ne sono tanti altri di calciatori su cui discutere. La Fiorentina al momento è una squadra mediamente scarsa, dobbiamo prenderne atto. Ci sono calciatori che non vogliono venire a Firenze per una questione di appeal. Perchè Torreira e Milik non sono venuti a Firenze? Dobbiamo ricordarci che Duncan e Lirola al Sassuolo erano calciatori importanti. Tanti calciatori fuori dalla situazione in cui erano soffrono”.

