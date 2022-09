Benedetto Ferrara: “Commisso ha speso tanti soldi, ma non per questo dobbiamo sempre dire che la Fiorentina è bella e ha giocato bene. Il calcio è così da sempre e le critiche sono dietro l’angolo”

La settimana che abbiamo vissuto è stata anche quella della conferenza stampa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Su questo appuntamento è ritornato il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio: “Lui fa bene a dare i suoi numeri, sono cose che ci interessano ma fino a un certo punto. Io sinceramente non ho sentito tutte queste critiche sull’allenatore, che la gente rispetta per quello che ha fatto l’anno scorso. Siccome Commisso è arrivato e ha speso dei soldi non è però che dobbiamo sempre dire che la Fiorentina è bella e ha sempre giocato bene, il calcio è fatto così da sempre”.

E ancora: “Ovviamente è giusto censurare le critiche se sono cattive, ma mi è sembrato che si sia creata una situazione di tensione che non ha molta logica in questo momento iniziale della stagione. Del resto non è che tutti i giorni si possa dire “bravo a vendere Vlahovic, è stato un capolavoro”, o “bravo a vendere Chiesa, grande operazione” anche perché ora abbiamo il problema dei gol. La critica costruttiva serve a far crescere la squadra. Ha dominato con la Juventus, ha giocato bene con il Napoli ed è stato giusto dirlo”.