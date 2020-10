Benedetto Ferrara: “Cos’è la Fiorentina? I giovani ci sono, ma quelli di valore sono sempre scappati e l’ultimo l’abbiamo praticamente regalato. Servono decisioni forti”

Il giornalista Benedetto Ferrara, su La Repubblica, fa un’analisi sulla Fiorentina e i suoi problemi che si sono palesati appieno nella trasferta di Cesena contro lo Spezia: “Una domanda è giusto porsela: ma la Fiorentina ha iniziato un ciclo? La riposta è no, ancora no, purtroppo. Non che sia una squadra scarsa. Anzi, sicuramente lo è meno dell’anno scorso. Ci sono buoni giocatori a cui si aggiungono veterani di grande livello, gente come Ribery e Callejon…Semmai è giusto chiedersi: ma cos’è la Fiorentina? Un gruppo giovane destinato a crescere? Non del tutto. I giovani ci sono, ma fino a oggi quelli di valore sono sempre scappati. L’ultimo l’abbiamo praticamente regalato, pur di farlo felice. Mah. Milenkovic è destinato all’addio”.

La conclusione per Ferrara è questa: “Servono decisioni forti. E ammettere di aver sbagliato qualcosa. Giusto per rimediare, però”.