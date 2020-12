Benedetto Ferrara: “Costruiamo una squadra degna a Castrovilli. La Fiorentina approfitti delle difficoltà dell’Atalanta”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Costruiamo a Castrovilli una squadra degna, altrimenti continueremo a dover salutare i nostri giocatori. Siamo stati tutti noi a spingere per dargli la 10, adesso dobbiamo difenderlo. Ogni partita di calcio ha una sua storia: ho esultato al gol di Milenkovic come se avessimo detto chissà cosa. E poi ho riflettuto sulla situazione. Il punto contro il Genoa può essere fondamentale, ma se fossero stati loro a pareggiare all’ultimo minuto l’avremo visto come una sconfitta. Atalanta? Quelli che parlavano di crisi, mi hanno sorridere. Litigare fa parte del gioco, sono arrivati ad un livello in cui non si possono più nascondere. La partita con l’Ajax ha dimostrato che sono una grande squadra, dopodiché ogni tanto perde punti in campionato. Spero che la Fiorentina ne possa approfittare: tra l’organizzazione di gioco della Viola e quella dell’Atalanta c’è tantissima differenza”.