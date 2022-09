Benedetto Ferrara: “Fiorentina dell’anno scorso migliore rispetto a quella di quest’anno, squadra indebolita in ruoli nevralgici. Amrabat era il mediano preso da Commisso e per questo doveva giocare”

Settembre 2021, settembre 2022. In un anno la Fiorentina ha cambiato volto e, secondo il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, qualcosa è stato perso per strada.

“Era più forte la squadra dell’anno scorso, non tantissimo, ma in ruoli nevralgici si è indebolita: portiere, centrale di centrocampo e centravanti”.

Poi ha detto: “Eppure la Fiorentina ha avuto un sacco di tempo per trovare un portiere, perché la rottura con Dragowski c’è stata da tempo. Amrabat era il mediano che ha preso Commisso e per questo doveva giocare. E’ bravo ma è diverso rispetto a chi c’era prima e non a caso è stato preso Barak per verticalizzare di più il gioco”.