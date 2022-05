Benedetto Ferrara: “Il club viola ha chiesto a Italiano di valorizzare Amrabat. Ed ecco che Torreira non è più stato un investimento per la Fiorentina”

Il caso Torreira resta in primo piano, almeno nelle vicende relative alla Fiorentina. Ne ha parlato anche il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio.

“La Fiorentina a un certo punto aveva Torreira in squadra che era forte ma non era suo – ha detto Ferrara – e per contro c’era un Amrabat che avevi comprato ma che si stava svalutando. Il club viola ha chiesto a Italiano di trasformarlo in un perno del centrocampo e lo ha fatto diventare un ‘regista fisico’”.

E ancora: “In pratica hanno deciso di puntare sull’ex Verona e Torreira non è più stato un investimento per la Fiorentina“.