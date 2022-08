Benedetto Ferrara: “Kouame? L’avevamo dato via per Callejon, facciamoci due domande. Benassi non può diventare Cafù perché va rigenerato come un Iphone di terza mano”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto sul proprio giornale un breve commento su Fiorentina-Cremonese e alcuni spunti che ha offerto questa partite.

Tre le altre cose leggiamo: “Benassi non può diventare Cafù perché va rigenerato come un Iphone di terza mano. Alla fine il bicchiere mezzo pieno sono i tre punti, un Sottil in crescendo e Jovic che fa quello che non faceva più nessuno: cioè gol”.

E ancora: “Poi c’è Kouame, che avevamo dato via per Callejon. Facciamoci due domande. E poi dimentichiamo le risposte”.